Motociclista é preso após manobras perigosas e tentativa de fuga no bairro São José

Atualizado em 6 de outubro de 2025

Um motociclista foi preso pela Polícia Militar no sábado, 04 de outubro, após ser flagrado realizando manobras perigosas em via pública e tentar fugir da abordagem policial.

Segundo informações da PM, o flagrante ocorreu durante um patrulhamento na Rua Jorge Rodrigues Pereira, no cruzamento com a Rua José Augusto Carvalho, no bairro São José, em Poços de Caldas. Um policial da Moto Patrulha avistou o condutor de uma Honda CG Titan azul praticando manobras conhecidas como “zerinho” e pilotando o veículo apenas com uma das rodas. A ação ocorreu em frente a um estabelecimento comercial, colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas.

Ao notar a aproximação da viatura e receber ordem de parada, o motociclista chegou a simular obediência, mas acelerou bruscamente em seguida, tentando fugir em alta velocidade. Durante a tentativa de fuga, ele ainda direcionou a moto contra a viatura policial. Na sequência, o condutor foi interceptado e, no momento da abordagem, tanto ele quanto o policial acabaram caindo ao solo.

Mesmo estando sozinho, o militar conseguiu conter o suspeito utilizando técnicas de defesa pessoal. O policial sofreu escoriações leves e a motocicleta da corporação teve alguns danos. O condutor também relatou dores em decorrência da queda.

Durante a vistoria, foi constatado que a motocicleta apresentava más condições de conservação e estava com o licenciamento vencido. Além disso, o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado.

O homem foi levado para atendimento médico e, posteriormente, assinou um termo de compromisso para comparecer ao Juizado Especial Criminal, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. A Perícia Técnica esteve no local para realizar os levantamentos necessários, e o caso foi encaminhado às autoridades competentes para as devidas providências legais.