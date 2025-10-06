Motociclista é preso após manobras perigosas e tentativa de fuga no bairro São José

06out

Motociclista é preso após manobras perigosas e tentativa de fuga no bairro São José

Por Notícias

Atualizado em 6 de outubro de 2025

Um motociclista foi preso pela Polícia Militar no sábado, 04 de outubro, após ser flagrado realizando manobras perigosas em via pública e tentar fugir da abordagem policial.

Segundo informações da PM, o flagrante ocorreu durante um patrulhamento na Rua Jorge Rodrigues Pereira, no cruzamento com a Rua José Augusto Carvalho, no bairro São José, em Poços de Caldas. Um policial da Moto Patrulha avistou o condutor de uma Honda CG Titan azul praticando manobras conhecidas como “zerinho” e pilotando o veículo apenas com uma das rodas. A ação ocorreu em frente a um estabelecimento comercial, colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas.

Ao notar a aproximação da viatura e receber ordem de parada, o motociclista chegou a simular obediência, mas acelerou bruscamente em seguida, tentando fugir em alta velocidade. Durante a tentativa de fuga, ele ainda direcionou a moto contra a viatura policial. Na sequência, o condutor foi interceptado e, no momento da abordagem, tanto ele quanto o policial acabaram caindo ao solo.

Mesmo estando sozinho, o militar conseguiu conter o suspeito utilizando técnicas de defesa pessoal. O policial sofreu escoriações leves e a motocicleta da corporação teve alguns danos. O condutor também relatou dores em decorrência da queda.

Durante a vistoria, foi constatado que a motocicleta apresentava más condições de conservação e estava com o licenciamento vencido. Além disso, o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado.

O homem foi levado para atendimento médico e, posteriormente, assinou um termo de compromisso para comparecer ao Juizado Especial Criminal, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. A Perícia Técnica esteve no local para realizar os levantamentos necessários, e o caso foi encaminhado às autoridades competentes para as devidas providências legais.

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

18set

Técnica de enfermagem de Poços vítima de injúria racial participa de audiência na ALMG

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) realizou, nesta quarta-feira (17), uma... Leia Mais

10jul

Empresas já podem aderir ao programa “Adote uma Escola” em Poços

A Prefeitura de Poços de Caldas regulamentou o Programa “Adote uma Escola... Leia Mais

29jul

“Situação muito triste”, diz vereador sobre Hospital Margarita Morales

Nesta Terça-feira (29), vereador Tiago Mafra usou as redes sociais para denunciar... Leia Mais

21ago

Materiais são furtados de construtora na zona oeste de Poços de Caldas; parte é recuperada pela PM

Um novo episódio de furto de materiais foi registrado em Poços de... Leia Mais

14ago

Trânsito continua alterado na rua Paraná devido a obras do DMAE

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) segue nesta quinta-feira (14)... Leia Mais

05set

Carro capota e caminhão cai em barranco após colisão na Rodovia do Contorno

Na manhã desta sexta-feira, 05, um acidente envolvendo um caminhão e um... Leia Mais

01ago

PUC Poços doa aparelhos para urgência médica

A Prefeitura de Poços de Caldas recebeu, nesta quinta-feira (31), quatro cardioversores... Leia Mais

15maio

Operação em Poços de Caldas leva à prisão de envolvidos em latrocínio ocorrido em Rio Claro (SP)

Em uma operação integrada realizada nesta quarta-feira (14), as Polícias Civil e... Leia Mais

29jul

GCMs de Poços e Conceição Aparecida em ação conjunta

foto: GCM Nesta terça-feira (29), a Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas... Leia Mais

07ago

Tiro de Guerra realiza seleção de novos atiradores em Poços de Caldas

Neste ano, 924 jovens se alistaram para o serviço militar obrigatório em... Leia Mais