Motociclista fica ferida após ser atingida por carro no centro de Poços

Atualizado em 16 de julho de 2025

Um acidente foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (16), no cruzamento das ruas Marechal Deodoro com Corrêa Neto, no Centro de Poços de Caldas.

De acordo com informações apuradas no local, a motociclista estava parada no semáforo, aguardando a abertura do sinal, quando foi atingida na traseira por um carro. Ela foi atendida pela equipe do SAMU.

A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito na região.