Motociclista fica ferido em acidente na Rodovia do Contorno

Atualizado em 1 de outubro de 2025

Um motociclista de 35 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na noite desta terça-feira, 30, por volta das 19h, na rodovia LMG-877, km 08, na Rodovia do Contorno, em Poços de Caldas.

Segundo informações da Polícia Militar, a colisão envolveu uma motocicleta Yamaha/YBR 150 Factor e um Ford Ecosport, conduzido por um homem de 65 anos. O motorista relatou que cruzava a pista para acessar um hotel localizado às margens da rodovia quando, ao concluir a manobra, sentiu o impacto da batida. Ele afirmou que não viu a motocicleta se aproximando e não soube informar se o farol estava aceso.

O motociclista foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa de Poços de Caldas, com ferimentos leves, incluindo cortes na pálpebra e no joelho. A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos necessários no local.

Ambos os condutores se submeteram ao teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool (0,00 mg/L).

Já no hospital, o motociclista afirmou que o carro entrou repentinamente na contramão para acessar o hotel, e que não houve tempo hábil para evitar a colisão.

Durante a verificação, foi constatado que o motociclista não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Por isso, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e ele se comprometeu a comparecer ao Juizado Especial Criminal (JECRIM).

Os dois veículos estavam com licenciamento regular. O carro foi liberado para o próprio condutor, e a motocicleta, entregue ao irmão do motociclista. As autuações referentes às infrações constatadas foram devidamente registradas.