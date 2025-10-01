Motociclista fica ferido em acidente na Rodovia do Contorno

01out

Motociclista fica ferido em acidente na Rodovia do Contorno

Por Notícias

Atualizado em 1 de outubro de 2025

Um motociclista de 35 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na noite desta terça-feira, 30, por volta das 19h, na rodovia LMG-877, km 08, na Rodovia do Contorno, em Poços de Caldas.

Segundo informações da Polícia Militar, a colisão envolveu uma motocicleta Yamaha/YBR 150 Factor e um Ford Ecosport, conduzido por um homem de 65 anos. O motorista relatou que cruzava a pista para acessar um hotel localizado às margens da rodovia quando, ao concluir a manobra, sentiu o impacto da batida. Ele afirmou que não viu a motocicleta se aproximando e não soube informar se o farol estava aceso.

O motociclista foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa de Poços de Caldas, com ferimentos leves, incluindo cortes na pálpebra e no joelho. A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos necessários no local.

Ambos os condutores se submeteram ao teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool (0,00 mg/L).

Já no hospital, o motociclista afirmou que o carro entrou repentinamente na contramão para acessar o hotel, e que não houve tempo hábil para evitar a colisão.

Durante a verificação, foi constatado que o motociclista não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Por isso, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e ele se comprometeu a comparecer ao Juizado Especial Criminal (JECRIM).

Os dois veículos estavam com licenciamento regular. O carro foi liberado para o próprio condutor, e a motocicleta, entregue ao irmão do motociclista. As autuações referentes às infrações constatadas foram devidamente registradas.

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

05ago

Prefeitura nomeia 50 novos servidores aprovados em concurso público

Nesta terça-feira, 05 de agosto, a Prefeitura de Poços de Caldas anunciou... Leia Mais

25set

Quase 2 toneladas de alimentos chegam ao Café Cacon

Neste mês de setembro, o Café Cacon recebeu uma das maiores doações... Leia Mais

12ago

Ambulantes irregulares podem ter mercadorias apreendidas

foto: TV Poços A Secretaria de Serviços Públicos tem intensificado a fiscalização contra... Leia Mais

23maio

Bombeiros controlam incêndios simultâneos em casas abandonadas próximas à Igreja São Benedito em Poços de Caldas

Na noite desta quinta-feira, 22, o Corpo de Bombeiros foi mobilizado para... Leia Mais

14maio

“Pezinhos Aquecidos”: Câmara Municipal promove ação solidária em prol de crianças do município

Ao longo do mês de maio, a Câmara Municipal, por meio da... Leia Mais

09set

Dores crônicas atingem milhões de brasileiros e exigem atenção médica especializada

De lombalgia a fibromialgia, passando por artrite, tendinites e neuropatias, os diferentes... Leia Mais

28jul

Alcoa realiza Simulado de Evacuação de Emergência em parceria com a Defesa Civil no Jardim Kennedy II, em Poços de Caldas

Exercício preventivo está marcado para 31 de julho com moradores do bairro.... Leia Mais

11set

Pesca predatória na Represa Bortolan gera denúncias e reforça ação da Polícia Ambiental

Moradores das proximidades da Represa Bortolan, em Poços de Caldas, denunciaram práticas... Leia Mais

26ago

Polícia Civil homenageia autoridades e parceiros em Poços

foto: TV Poços A Polícia Civil de Minas Gerais realizou, nesta segunda-feira (25),... Leia Mais

14set

Autor de incêndio que atingiu galpão e vegetação é preso em Poços

Na manhã de sábado (13/09), por volta das 10h, o Corpo de... Leia Mais