Motociclista foge da PM, realiza direção perigosa e provoca acidente de trânsito

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante uma operação policial na Zona Leste nesta última sexta-feira, os policiais se depararam com uma motocicleta ocupada por duas pessoas em um local conhecido pelo tráfico de drogas no bairro Dom Bosco. A atitude levantou suspeitas, e os policiais ordenaram ao condutor que parasse o veículo.

No entanto, o condutor da moto desobedeceu à ordem e empreendeu fuga em alta velocidade pela Rua Dom Bosco, colocando em risco a vida de pedestres que estavam na via. Mesmo com a viatura em perseguição, com sirene e luzes de emergência acionadas, o condutor continuou a fuga, realizando manobras perigosas. Durante a perseguição, o passageiro da motocicleta saltou do veículo e fugiu a pé.

A perseguição teve continuidade até que o condutor da motocicleta colidiu com a lateral de um veículo Fiat Siena. Ambos os condutores foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital da Santa Casa, onde o condutor da moto ficou sob observação.

A motocicleta, que apresentava licenciamento atrasado, foi removida para um pátio credenciado. O passageiro da moto foi alcançado por outra equipe policial, porém não foi encontrado nada ilícito com ele. Ele foi liberado e ficou responsável pela guarda dos pertences do condutor da moto.

Condutor da moto: N.M.A, um homem de 21 anos.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino