Motociclista morre após atropelar pedestre e colidir contra carro em Poços de Caldas

Um grave acidente de trânsito ocorrido por volta das 5h deste domingo, 26, em Poços de Caldas, resultou na morte de um motociclista. O acidente aconteceu na Rua Rio Grande do Sul, quando o condutor, identificado como Shilton Gomes, de 23 anos, atropelou um pedestre e, em seguida, colidiu contra um carro estacionado.

Ao chegarem ao local, as equipes do Corpo de Bombeiros encontraram uma unidade do SAMU já prestando socorro à vítima do atropelamento. No entanto, o motociclista estava preso sob o veículo envolvido no acidente. Os bombeiros estabilizaram o carro e utilizaram almofadas pneumáticas para levantar o automóvel e resgatar a vítima.

Apesar das tentativas de reanimação com manobras de ressuscitação cardiopulmonar, a vítima não apresentava sinais vitais. Após a chegada da Unidade de Suporte Avançado do SAMU, a morte de Shilton Gomes foi confirmada no local.

O pedestre, identificado como J.G.C., também de 23 anos, sofreu fraturas em ambas as pernas e foi encaminhado ao centro cirúrgico. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia técnica e da unidade funerária, que realizaram os procedimentos necessários.

O corpo de Shilton foi velado no Velório Municipal de Poços de Caldas e, em seguida, sepultado no Cemitério Parque.