Motociclista morre após colisão com carro na zona leste de Poços de Caldas

Um motociclista morreu na manhã desta sexta-feira, 23, após colidir com um carro na Avenida Wenceslau Braz, próximo à entrada que dá acesso ao bairro Itamaraty, na zona leste de Poços de Caldas. A vítima, cuja identidade ainda não foi divulgada, não resistiu aos ferimentos, apesar dos esforços da equipe do SAMU.

De acordo com informações preliminares, o condutor do automóvel relatou que ambos trafegavam no sentido bairro-centro. Ele afirmou que parou em local apropriado e sinalizou a intenção de realizar uma conversão. No momento em que iniciava a manobra, a motocicleta teria surgido em alta velocidade e colidido com a lateral do veículo.

A Polícia Rodoviária Federal está no local para investigar as circunstâncias do acidente, cuja dinâmica ainda não foi totalmente esclarecida. A perícia também compareceu para realizar os procedimentos de praxe. A ocorrência segue em andamento.