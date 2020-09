Motociclista morre em acidente de trânsito com caminhão

A suspeita é que o piloto tenha se desequilibrado ao passar por um redutor

Alice Dionisio | 10h11

O comerciante José Honório Bernardes Filho, de 45 anos, morreu na manhã de ontem (10) após se envolver em um acidente de trânsito com um caminhão, no bairro Morada dos Pássaros.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista ouviu um barulho estranho na parte traseira esquerda do caminhão ao passar por uma lombada. Ele estacionou e ao descer do veículo viu uma moto caída, presa na roda, junto ao condutor.

A suspeita é que o motociclista tenha tentado fazer uma ultrapassagem e acabou se desequilibrando ao passar pelo redutor. O Samu foi acionado e constatou o óbito no local. A perícia técnica também compareceu e vai apurar a causa do acidente. O corpo foi encaminhado para a funerária municipal.

O motorista do caminhão realizou teste de alcoolemia e o resultado deu negativo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.