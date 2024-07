Motociclista morre em acidente na Avenida Vereador Edmundo Cardillo

Um motociclista, identificado como Matheus Amilton Sampaio, morreu após sofrer um acidente na noite desta quinta-feira, 25, na Avenida Vereador Edmundo Cardillo, em Poços de Caldas.

Segundo informações, o motociclista seguia pela avenida em direção ao centro da cidade quando perdeu o controle do veículo, atingiu o meio-fio e caiu.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar ao local, encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória. Os socorristas tentaram reanimar o motociclista dentro da ambulância, porém ele não resistiu e faleceu.

A Polícia Militar e a Perícia da Polícia Civil também foram acionadas para atender o incidente e realizar os primeiros levantamentos.

