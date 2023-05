Motoclube arrecada 1127 itens em campanha de agasalho e recebe homenagem da Câmara Municipal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Motoclube Diávolos realizou no último sábado, 27, em Poços de Caldas, a Campanha Motodog Solidário, trocando agasalhos por cachorros-quentes. A ação realizou mais de 130 trocas, com a entrega de 550 lanches e a arrecadação de 1127 itens, que, ao serem categorizados, totalizaram 388 agasalhos e roupas infantis; 661 agasalhos e roupas para adultos; 34 cobertores; e 94 acessórios, entre toucas, luvas, meias, cachecóis.

A iniciativa, que foi considerada um sucesso pelos organizadores, contou com a participação ativa da comunidade, que reservou quase todas as trocas com antecedência, por meio de um formulário on-line. Além dos doadores, diversos voluntários participaram da produção, embalagem e separação dos pedidos, que aconteceu no prédio da loja maçônica Luz e União, emprestada sem qualquer custo para a realização da campanha

Douglas Capra, presidente do Motoclube Diávolos, expressou sua alegria e satisfação com os resultados alcançados: “Estamos muito felizes com a resposta positiva dos poços-caldenses. Agradecemos a todos que contribuíram para essa campanha solidária, mostrando que juntos podemos fazer a diferença”.

Com as mais de mil peças separadas, o motoclube encaminhará as doações infantis para as escolas e creches localizadas nas áreas de maior vulnerabilidade social da cidade. Já depois, roupas e cobertores serão doados para Secretaria Municipal de Promoção Social, com o apoio da Polícia Militar, para que sejam encaminhadas às famílias carentes e população em situação de rua.

Homenagem na Câmara Municipal

Na noite de terça-feira (30), a campanha recebeu uma congratulação que foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal com os seguintes dizeres:

“Votos de congratulações a Douglas Capra Gonçalves, presidenté do Motoclube Diávolos MC Brasil e demais integrantes, pela realização do evento Motodog que, de maneira inusitada, realizou significativa campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores.”

Fonte: Assessora de Imprensa do Motoclube de Poços de Caldas

Beatriz Aquino