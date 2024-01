Motorista da Floramar é eleito “ Motorista Padrão de Minas Gerais-2023”

O motorista da Floramar, João Ermogenes da Silva, foi eleito “Motorista Padrão de Minas Gerais-2023”, na categoria Urbano, após ter vencido concurso promovido pela Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão / Coordenadoria de Gestão de Trânsito, obtendo a melhor pontuação entre centenas de concorrentes, nos critérios: tempo de habilitação/ aprimoramento profissional e comportamento profissional.

Ele recebeu a premiação, juntamente com representantes da Floramar e familiares, no Detran/BH, além de ter sido homenageado no Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (SETRA) em Belo Horizonte.

João Ermogenes está há 25 anos na empresa (Circullare/Floramar), tendo sido admitido em 01/04/1998. Ele é casado com Iracy Candido da Silva e tem duas filhas, Luciene Fátima da Silva e Fernanda Aparecida da Silva.

