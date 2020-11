Motorista de van funerária de Poços de Caldas se envolve em acidente na BR-459

O motorista de uma van funerária de Poços de Caldas se envolveu em um acidente esta manhã (16), na BR-459, entre Pouso Alegre e Congonhal.

Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor ficou preso às ferragens e foi socorrido por um helicóptero e encaminhado à um hospital da região. Outras três pessoas morreram no local.

Ainda de acordo com a PRF, pelo menos cinco veículos foram envolvidos no acidente. Uma carreta teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva e acabou atingindo os carros.

Os policiais estão no local, fazendo a sinalização da via e controlando o trânsito que está lento. Ao fim da ocorrência mais informações serão repassadas à imprensa.

