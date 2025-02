Motorista embriagada perde controle de veículo e bate em poste em Poços de Caldas

Na manhã desta quinta-feira, 6, uma mulher embriagada perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste de iluminação pública na Rua Argentina, no bairro Quisisana, em Poços de Caldas (MG).

A Polícia Militar foi chamada e, ao chegar ao local, a motorista inicialmente negou ter consumido álcool. Contudo, o teste do etilômetro apontou 0,79 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Apesar do impacto, a condutora não sofreu ferimentos.

O acidente causou danos tanto no veículo quanto no poste de iluminação pública. A Polícia Militar registrou a ocorrência e tomou as providências cabíveis.

