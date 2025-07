Motorista fica preso às ferragens após caminhão perder controle na Serra do Campestrinho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Corpo de Bombeiros atendeu, por volta das 6h51 desta terça-feira, 08, uma ocorrência de acidente envolvendo um caminhão na Rodovia MG-1545, na descida da Serra do Campestrinho, em Minas Gerais.

Segundo os bombeiros, o veículo perdeu o controle e colidiu contra a mureta de proteção da pista. No caminhão estavam duas pessoas: uma delas saiu ilesa, enquanto o motorista, um homem de 40 anos, ficou com as pernas presas às ferragens da cabine.

Para a remoção do motorista, foi necessário o uso de equipamentos de desencarceramento. A operação foi bem-sucedida e, após o resgate, a vítima foi entregue aos cuidados da equipe do SAMU.

A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local e acompanhou a ocorrência. As causas do acidente ainda serão apuradas.