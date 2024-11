Motorista foge após bater em motocicleta e deixar vítima ferida em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da tarde desta quinta-feira, 21, após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro, na Avenida João Pinheiro, sentido bairro-centro, em Poços de Caldas. No local, os bombeiros encontraram uma vítima, do sexo feminino, de 39 anos, que conduzia a motocicleta. Segundo informações, o veículo, um Voyage preto, colidiu na traseira da moto e fugiu do local sem prestar socorro.

A vítima, que apresentava diversas escoriações, foi atendida pela unidade de resgate e encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A guarnição de salvamento esteve no local para preservar a cena, enquanto a Polícia Militar foi acionada para tomar as providências cabíveis.

O veículo com placas de Boa Esperança foi encontrado minutos após a colisão. A Polícia Militar, a Guarda Municipal e o Demutran já estão no local.

*reportagem em atualização