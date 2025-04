Motorista foge após carreta derrubar poste em rodovia de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada deste sábado (26), por volta das 00h30, uma carreta colidiu contra um poste ao tentar realizar uma conversão para acessar a Rodovia Edmundo Cardillo, nas proximidades do Hospital Santa Lúcia, em Poços de Caldas. A batida mobilizou a Guarda Civil Municipal (GCM), que foi acionada para atender a ocorrência.

Ao chegar ao local, as equipes da GCM constataram que o motorista envolvido no acidente havia fugido antes da chegada das viaturas. Diante da situação, o Departamento Municipal de Eletricidade (DME) foi chamado para fazer a substituição do poste danificado e garantir a segurança da via, evitando maiores riscos para motoristas e pedestres.

A Guarda Civil Municipal segue acompanhando o caso e reforça a importância de que acidentes como este sejam devidamente comunicados às autoridades para que as providências legais e de segurança possam ser tomadas de forma adequada.