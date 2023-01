Motorista é presa por embriaguez

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, uma condutora de 24 anos foi presa neste sábado, (07), após fugir da cobrança de pedágio em Águas da Prata.

A condutora que, segundo a PRF, apresentava sinais de embriaguez, foi detida em Poços de Caldas. Ainda conforme a Polícia, a motorista seguia com o pisca-alerta ligado e foi abordada na Rodovia LMG-877 em Poços de Caldas. Além dela, o veículo era ocupado por mais dois homens de 20 e 22 anos. A motorista fez o teste do etilômetro que apontou 0,69 mg/l de álcool.

A condutora foi presa e encaminhada à UPA, na sequência levada à Delegacia de Poços. O veículo foi liberado para condutora habilitada.

Beatriz Aquino

