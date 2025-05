Motorista sofre escoriações leves após tombamento de veículo em Poços de Caldas

Na tarde desta terça-feira, 20, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para atender a um tombamento de veículo nas proximidades da Avenida Irradiação.

De acordo com informações preliminares, o motorista já havia deixado o automóvel quando a equipe de resgate chegou ao local. A vítima apresentava apenas escoriações leves pelo corpo.

Segundo relato do próprio condutor aos bombeiros, ele teria sofrido uma tontura súbita, o que o levou a colidir com um carro estacionado. Na sequência, o veículo acabou tombando.

O motorista recebeu os primeiros atendimentos no local e, em seguida, foi encaminhado à Santa Casa de Poços de Caldas para a realização de exames médicos.

