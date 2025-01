Motorista sofre ferimentos leves após tombamento de caminhão na Serra de Campestrinho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No final da tarde desta terça-feira, 14, um caminhão carregado com produtos lácteos tombou na Serra de Campestrinho, em Poços de Caldas, nas proximidades da chegada à Avenida João Pinheiro.

De acordo com informações, o veículo seguia de Divinolândia e, ao chegar em uma curva, perdeu o controle, colidindo contra a mureta de proteção antes de tombar. O motorista, que estava sozinho no caminhão, sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi atendido no local, mas recusou a assistência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dispensando qualquer encaminhamento médico.