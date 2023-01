Movimento em defesa da democracia realiza protesto no Coreto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Comitê Popular de Luta de Poços de Caldas mobilizou pessoas para um ato em defesa da democracia no Coreto da Praça Pedro Sanchez na noite de ontem, dia (9). A principal motivação da ação é protestar contra os atos de vandalismo e violência realizados em Brasília no último domingo. Segundo os organizadores da mobilização, o bloqueiro de rodovias, os acampamentos na frente de quartéis, além da violência e depredação de patrimônios públicos são ações financiadas por movimentos contrários à democracia.

Manifestações em favor da democracia aconteceram também as cidades de Lavras e Varginha.

Invasão do Congresso.

Na tarde de domingo, dia (8), um grande número de pessoas invadiu o Congresso, o STF e o Planalto. Os manifestantes, apoiadores do ex presidente Bolsonaro e inconformados com o resultados da eleições, depredaram os prédios públicos arrancando portas, quebrando janelas e agredindo policiais. O cenário de guerra foi registrado pelos próprios manifestantes que filmaram as invasões. Uma réplica do livro da Constituição foi roubado pelos terroristas. A Polícia investiga o caso e está estudando as imagens para prender os responsáveis.

Beatriz Aquino