Mudança da Secretaria de Saúde de Poços de Caldas para o Centro Administrativo começa na segunda-feira, 17

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a transferência de sua estrutura para o Centro Administrativo será realizada nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro.

Os setores que serão transferidos para o Centro Administrativo são: Gabinete e todos os Departamentos, como: Gestão e Administração Financeira, Atenção à Saúde, Qualidade e Monitoramento, Vigilância em Saúde e Urgência e Emergência da Rede Hospitalar.

A Secretaria reforça que a mudança visa centralizar as operações e melhorar o atendimento à população, um passo importante para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos.

Atendimento à população durante o período de mudança

Recepção – Durante a transição, a recepção funcionará normalmente no prédio antigo, localizado na Rua Pará, 284, das 9h às 16h. A mudança para o novo prédio está prédio será na quinta-feira(20).

Alô Saúde – Nos dias 17, 18 e 19, o Alô Saúde não terá atendimento presencial no prédio antigo. O serviço estará disponível apenas online, pelo telefone e WhatsApp: (35) 3114-8127, das 8h às 18h.

Castração – O serviço de atendimento para agendamento de castração segue suspenso temporariamente.

Tratamento Fora do Domicílio – A partir de segunda-feira (17), o setor de TFD atenderá exclusivamente via WhatsApp pelo número (35) 9 8409-7183, das 9h às 16h.



Urgência e Emergência – Os serviços de urgência e emergência, SAMU, UPA, Hospital Municipal Margarita Moralles e Hospital Municipal Vereador Gilberto de Mattos (Zona Leste), seguirão funcionando normalmente neste período sem nenhuma alteração.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato diretamente com a Secretaria de Saúde pelos canais regulares.

