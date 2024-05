Mudança nos contatos do serviço cata-treco em Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria de Serviços Públicos, informa uma atualização importante nos contatos do serviço CATA-TRECO, essencial para a coleta de itens reutilizáveis e recicláveis na cidade. A partir de agora, os novos números para contato são 98402-3073 para chamadas telefônicas e 98429-8253 exclusivamente para mensagens via WhatsApp, para os residentes na área central e nas zonas oeste e leste, enquanto na zona sul, o número para agendamentos é o 3697-2319.

O atendimento por esses telefones ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Este serviço é parte de um esforço contínuo da administração municipal para reduzir o descarte incorreto de lixos nos bairros, promovendo uma cidade mais limpa e sustentável.

O processo de agendamento é simples: o cidadão liga durante os horários especificados, recebe instruções detalhadas sobre quando e como dispor os itens para coleta e, no dia marcado, um caminhão da Prefeitura realiza a coleta sem qualquer custo adicional. Os objetos recolhidos incluem móveis grandes, eletrodomésticos e outros itens volumosos, que são ou reformados para reutilização, ou enviados para cooperativas de reciclagem.

Importante ressaltar que materiais como entulhos de construção civil, tanques de cimento, vasos sanitários e caixas d’água de amianto não são aceitos pelo serviço CATA-TRECO. Também não é permitida a entrega de materiais diretamente nos depósitos.

Para denúncias relacionadas ao descarte inadequado ou outros problemas, a secretaria de Serviços Públicos disponibiliza os números 153 ou 3697-2345. Essa iniciativa reforça o compromisso da cidade com a gestão ambiental responsável e a qualidade de vida dos seus moradores.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.