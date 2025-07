Mudança temporária do fluxo da entrada de urgência da Santa Casa.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Santa Casa de Poços de Caldas informa que, a partir desta segunda-feira, 7 de julho, a entrada principal da Urgência (acesso lateral) estará interditada para obras de reforma.

A intervenção é necessária para melhorias na infraestrutura da rampa de acesso, visando oferecer mais segurança e conforto a pacientes, acompanhantes e profissionais. A previsão é que os serviços durem 15 dias, com término estimado em 21 de julho.

Durante esse período, haverá mudança no fluxo de entrada:

🔸 Ambulâncias, pacientes e colaboradores deverão utilizar a entrada provisória pela estacionamento lateral do hospital que foi adaptada para esse fim.

🔸O estacionamento lateral estará aberto 24 horas exclusivamente para a circulação dos veículos de emergência.

Contamos com a compreensão da população e pedimos atenção especial à sinalização no entorno do hospital. A obra será conduzida com todos os cuidados para minimizar impactos e garantir a continuidade da assistência.