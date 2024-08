Mudanças no trânsito do centro de Poços de Caldas devido a obras do DMAE

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Poços de Caldas divulgou as alterações no tráfego do centro da cidade para está terça-feira, 13 de agosto, em razão das obras de manutenção de esgoto realizadas pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE).

Interdições Programadas:

Rua Rio Grande do Norte: Será totalmente interditada no quarteirão entre as ruas Rio Grande do Sul e Assis Figueiredo.

Rua Assis Figueiredo: Haverá interdição de meia pista no quarteirão entre as ruas Espírito Santo e Rio Grande do Norte.

Rua Espírito Santo: A interdição de meia pista ocorrerá no quarteirão entre as ruas Capitão Afonso Junqueira e Assis Figueiredo.

O DMTT recomenda aos motoristas que utilizem rotas alternativas para evitar transtornos e garantir a fluidez no tráfego. As obras têm o objetivo de melhorar a infraestrutura de saneamento, e a colaboração dos cidadãos é essencial para minimizar os impactos no trânsito local.