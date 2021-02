Mulher de 45 anos morre em acidente na BR459

Uma mulher, de 45 anos, morreu após se envolver em um acidente na noite de ontem (25), em Santa Rita de Caldas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um Astra, com placas de Ipuiuna, perdeu o controle da direção na BR459, acabou invadindo a contramão e bateu contra uma carreta.

A passageira do Astra morreu no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Poços de Caldas.

O condutor ficou gravemente ferido e foi encaminhado à Santa Casa de Poços de Caldas. Já o motorista da carreta teve ferimentos leves e foi conduzido para a Santa Rita de Caldas.

A Polícia Rodoviária Federal compareceu no local, junto à Polícia Militar, Samu e Perícia da Polícia Civil.

