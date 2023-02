Mulher é feita refém no bairro Jardim dos Estados

Uma mulher de 46 anos relatou a PM que ao chegar na porta da garagem de sua casa, na noite dessa sexta-feira (10), foi abordada por dois indivíduos encapuzados. O assalto aconteceu na rua São João da Boa Vista no Jardim dos Estados. Eles portavam armas de fogo e passaram a exigir dinheiro.

A mulher relatou que não tinha dinheiro em casa e, nesse momento, os autores chegaram a agredir o cachorro da vítima para a obrigá-la falar onde estava o dinheiro.

Ela então foi feita refém, colocada em seu carro e deslocou com os autores, até a sua empresa.

Nesse local os autores subtraíram cerca de 60 mil reais além de outros objetos.

Depois os autores deslocaram com a vítima até São Roque da Fartura onde a libertaram juntamente com seu veículo.

Os autores entraram em outro veículo não identificado e fugiram sentido Vargem Grande do Sul.

A mulher voltou com seu carro até o Marco Divisório onde pediu ajuda.

Foi feito intenso rastreamento, as informações foram repassadas para a polícia do Estado de São Paulo porém até o momento, não há mais informações sobre os autores.

Também nessa sexta-feira (10), uma mulher de 28 anos relatou a PM que após sair de um supermercado no Jardim Philadelphia, passou por uma trilha existente num terreno baldio que liga a Avenida Wenceslau Brás ao Jardim Philadelphia. No meio da trilha, foi abordada por um homem que colocou a mão por baixo da blusa simulando estar armado. Ela entregou seu celular que tinha e uma quantia de R$ 100 Reais. O autor fugiu sentido o Jardim Philadelphia.

Durante rastreamento nas proximidades, a PM abordou alguns suspeitos mas a vítima não os reconheceu.

Fonte: Polícia Militar de Poços de Caldas

Beatriz Aquino

