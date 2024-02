Mulher é detida pela Polícia Militar por ameaça e desacato em Poços de Caldas

Na noite de ontem, 19, por volta das 19h20, uma mulher de 31 anos foi detida pela Polícia Militar após agredir e ameaçar um policial na Base de Segurança Comunitária, localizada na Praça Pedro Sanches, no Centro de Poços de Caldas.

Segundo relatos, a mulher chegou ao local de forma exaltada, exigindo ser ouvida de imediato. Após ser informada sobre a fila de espera, sua reação foi de intensificar os gritos, proferindo ofensas e ameaças diretas, ao militar presente.

O tumulto não parou por aí. A mulher, em um acesso de raiva, desferiu golpes na viatura policial, embora não tenha causado danos significativos ao veículo. Quando o militar tentou intervir para conter a situação, a mulher partiu para a agressão física, tentando feri-lo e até mesmo mordê-lo.

Diante da situação, foi necessário realizar a sua prisão e imobilização. Após a detenção, ela recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi liberada após a elaboração do termo circunstanciado de ocorrência.

ALCO – 29º BPM

