Mulher é detida por desacato durante operação de Carnaval em Poços de Caldas

Uma jovem de 24 anos foi detida por desacato às autoridades, na madrugada deste domingo, 11. A ação ocorreu por volta de 01h10min, durante o patrulhamento de carnaval na Rua Barros Cobra, no centro de Poços de Caldas.

Segundo relatos policiais, a equipe da PM abordou foliões para que desligassem o som de veículos que estavam na via pública. No entanto, uma mulher, cuja identidade não foi divulgada, se recusou a acatar as ordens das autoridades. Após ser advertida e orientada a se afastar, a suspeita teria alegado ser policial e lançou uma lata de cerveja em direção a uma policial militar.

Diante da resistência da jovem, os agentes procederam com sua prisão, sendo necessário o uso de força física para contê-la. Durante o incidente, outros foliões não identificados também teriam atirado garrafas e latas contra os policiais, resultando na utilização de instrumentos de menor potencial ofensivo para dispersar a multidão e garantir a segurança dos militares.

Após ser detida, a suspeita justificou sua conduta alegando ter sido provocada por um homem momentos antes do ocorrido. Ela foi conduzida à delegacia local, onde permaneceu apenas o tempo necessário para o registro da ocorrência, sendo posteriormente liberada após assinar um termo circunstanciado de ocorrência (TCO). Comprometeu-se a comparecer diante do Poder Judiciário quando intimada para prestar esclarecimentos sobre o incidente.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

