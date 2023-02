Mulher é encontrada morta no Santa Ângela

A Polícia Militar compareceu à rua Manoel Reis, no bairro Santa Ângela na noite desta segunda-feira (13), em Poços de Caldas onde, segundo a testemunha, filha da vítima, não estava conseguindo falar com mãe , de 64 anos de idade.

No local os Policiais encontraram a vítima caída ao solo já sem sinais vitais, com manchas de sangue próximo à ela.

A perícia foi acionada e constatou que a vítima estava com ferimentos nas pernas provenientes de mordidas de animais, o que provavelmente causou sua morte.

A testemunha informou que a vítima possuía seis cães.

O serviço funerário foi acionado e se encarregou de remover o corpo do local.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

