Mulher é morta a facadas na frente da filha pelo companheiro em Botelhos; suspeito comete suicídio

Uma mulher de 49 anos, identificada como Ana Amélia Galvão dos Santos, foi morta a facadas na noite deste domingo, 16, pelo companheiro, Joel Almegino da Cruz, de 43 anos, em Botelhos. Após o crime, o suspeito tirou a própria vida.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu na presença da filha do casal, de 12 anos. A criança relatou que, após voltarem de um culto religioso, os pais iniciaram uma discussão motivada por uma transação bancária que Joel havia visto no celular da esposa. Durante a briga, Joel atacou a vítima com facadas. A menina, em pânico, ligou para a polícia e foi posteriormente encaminhada ao Conselho Tutelar.

Os corpos de Ana Amélia e Joel foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Alfenas. A Polícia Civil iniciou as investigações, e apurou que em 2020 Joel foi alvo de uma denúncia por violência doméstica, mas sem consequências legais.

Ana Amélia e Joel eram servidores municipais. Ela trabalhava na creche e ele era operador de máquina.

A Prefeitura de Botelhos decretou luto oficial de três dias e manifestou pesar pelo caso.

“A Prefeitura está prestando todo o suporte necessário aos familiares, reafirmando seu respeito por aqueles que tanto contribuíram para a nossa cidade. Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências e desejamos que Deus conforte a todos”, informou em nota.

