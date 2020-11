Mulher é presa após agredir acompanhante do ex namorado, com uma faca

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma mulher foi presa, no final da noite de ontem (29), após agredir a acompanhante do ex-namorado, com uma faca, no bairro Dom Bosco.

Segundo testemunho da autora à Polícia Militar, o casal manteve união estável por quatro anos, mas estão separados desde o dia seis de novembro. Apesar disso, ela afirma que os dois se encontravam esporadicamente. Na noite de ontem (29), ela teria ido até a casa dele, na rua Tupã e o encontrado nu. A autora entrou na casa e foi até o quarto, onde se deparou com a vítima e passou a agredi-la com uma faca. Rapidamente, o homem conseguiu pegar a arma e teria dado um golpe no braço e no rosto dela. A autora relatou ainda que durante o tempo que conviveu com o homem, foi agredida por ele.

A vítima foi socorrida por uma unidade do SAMU e levada até a Santa Casa, estável e segundo o médico de plantão sua situação era grave, pois apresentava uma perfuração na região occipital do crânio e outra perfuração no ombro esquerdo, que atingiu a região pulmonar.

O cabo da faca foi encontrado sobre a pia da cozinha e a lâmina sobre a cama, no quarto. A perícia técnica foi acionada, compareceu ao local e realizou os trabalhos técnicos. A autora recebeu voz de e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil.