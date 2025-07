Mulher é presa em flagrante após furtar médico dentro da UPA em Poços de Caldas

Atualizado em 14 de julho de 2025

Uma mulher de 47 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar nesta segunda-feira (14), após furtar a mochila de um médico dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Poços de Caldas.

De acordo com a corporação, o médico relatou que havia deixado seus pertences dentro de uma mochila preta no consultório, durante a troca de plantão. Ao retornar, surpreendeu uma mulher saindo apressadamente da sala com sua mochila em mãos. Ele conseguiu abordá-la e contê-la até a chegada dos policiais.

A suspeita, que já possui diversas passagens pela polícia por crimes semelhantes, foi reconhecida pela namorada do médico, que testemunhou o ocorrido e confirmou a versão apresentada.

A autora foi presa em flagrante, informada de seus direitos constitucionais e, após avaliação médica, encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de plantão.

O material furtado foi recuperado e permanece à disposição da autoridade competente.