Mulher é presa em flagrante após furtar picanha, pilhas e preservativos

30set

Mulher é presa em flagrante após furtar picanha, pilhas e preservativos

Por Policial

Atualizado em 30 de setembro de 2025

Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante na tarde desta terça-feira (30) após furtar mercadorias em um supermercado localizado na Rua Pernambuco, região central de Poços de Caldas. A ação contou com a intervenção da Patrulha do Comércio da Polícia Militar.

Segundo a corporação, a suspeita foi vista escondendo produtos em suas roupas. Durante a abordagem, ela ainda tentou se passar por outra pessoa, apresentando um nome falso, mas acabou sendo identificada corretamente pelos policiais.

Entre os itens furtados estavam uma peça de picanha, um kit de pilhas e um kit de preservativos, que foram apreendidos.

Após a detenção, a mulher foi levada à UPA para avaliação médica e, em seguida, conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante. De acordo com a PM, a suspeita possui extensa ficha criminal.

 

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

07ago

Homem agride mulher dentro de CEI em Poços

foto: Victor Imesi Um homem de 31 anos foi detido no final da... Leia Mais

12set

Golpe frustrado: Polícia recupera celular que pedia senha para devolução

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia de... Leia Mais

16jul

Tentativa de estelionato é desmascarada no centro de Poços

Uma tentativa de estelionato foi frustrada pela Polícia Militar na manhã desta... Leia Mais

28jul

Preso suspeito de ter matado homem com mais de 50 facadas em Poços

foto: Victor Imesi Foi preso na tarde desta segunda-feira (28), em Jundiaí (SP),... Leia Mais

19jul

Homem é preso em Poços após denúncia anônima

Uma denúncia recebida por meio da rede de Vizinhos Protegidos levou a... Leia Mais

09set

Mandado é cumprido em Caldas com apoio da Polícia Civil de Poços

Na manhã desta terça-feira dia 09, a Polícia Civil de Minas Gerais,... Leia Mais

18set

VÍDEO: Câmeras de segurança flagram momento de furto a residência no Jardim Hortênsias

Uma residência localizada no bairro Jardim Hortênsias, em Poços de Caldas, foi... Leia Mais

09ago

Mulher morre atropelada por caminhonete conduzida pelo companheiro em Poços

Matheus Luis / TV Poços Na tarde deste sábado (9), uma tragédia foi... Leia Mais

25jul

Polícia Civil divulga foto de suspeito de roubo violento e busca novas vítimas em Poços

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesta sexta-feira, 25, em Poços... Leia Mais

01ago

Empresário em Poços é preso suspeito de ser mandante de assassinato

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesta sexta-feira (1º) um homem... Leia Mais