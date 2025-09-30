Mulher é presa em flagrante após furtar picanha, pilhas e preservativos

Atualizado em 30 de setembro de 2025

Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante na tarde desta terça-feira (30) após furtar mercadorias em um supermercado localizado na Rua Pernambuco, região central de Poços de Caldas. A ação contou com a intervenção da Patrulha do Comércio da Polícia Militar.

Segundo a corporação, a suspeita foi vista escondendo produtos em suas roupas. Durante a abordagem, ela ainda tentou se passar por outra pessoa, apresentando um nome falso, mas acabou sendo identificada corretamente pelos policiais.

Entre os itens furtados estavam uma peça de picanha, um kit de pilhas e um kit de preservativos, que foram apreendidos.

Após a detenção, a mulher foi levada à UPA para avaliação médica e, em seguida, conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante. De acordo com a PM, a suspeita possui extensa ficha criminal.