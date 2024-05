Mulher é presa em Poços de Caldas por comunicação falsa de crime

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma mulher de 58 anos foi presa pela Polícia Militar de Poços de Caldas na manhã de ontem, 15, por comunicação falsa de crime. A ocorrência foi registrada na Travessa Otaviano Manoel da Rocha, onde a mulher relatou ter sido vítima de um assalto.

Segundo seu depoimento, enquanto descia o escadão até a Rua Dovílio Taconi, um homem a teria empurrado, roubado sua bolsa e levado R$ 350,00 de sua carteira, fugindo em direção à Avenida Irradiação.

A polícia iniciou um intenso rastreamento para localizar o suposto autor do crime. No entanto, durante as investigações, imagens das câmeras de segurança foram analisadas e não mostraram nenhuma evidência do assalto relatado.

Confrontada com as imagens, a mulher admitiu que o incidente não havia ocorrido. Ela justificou a falsa denúncia alegando estar passando por problemas psicológicos e afirmou não ter certeza do que realmente aconteceu.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão pelo crime de comunicação falsa de crime.

ALCO – 29° BPM