Mulher é presa por estelionato em agência bancária no centro de Poços

Atualizado em 22 de julho de 2025

Uma mulher foi presa em flagrante na manhã desta terça-feira (22) por tentativa de estelionato em uma agência do Banco Itaú, localizada na região central de Poços de Caldas. A ação contou com o apoio da equipe de inteligência da Polícia Militar (P2) e foi coordenada após alerta do Centro de Planejamento e Controle da corporação (CPU).

De acordo com informações repassadas pelo gerente-geral da agência, uma transação suspeita no valor de R$ 62 mil chamou a atenção dos funcionários, que acionaram a polícia.

Durante a abordagem, os militares identificaram que a suspeita, J.M.G., portava uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa em nome de outra pessoa, além de cinco cartões bancários pertencentes a terceiros, dois chips de celular da operadora Vivo, um celular, um Apple Watch, R$ 1.176 em dinheiro e dois papéis com possíveis informações de senhas.

As investigações apontaram que a autora já esteve envolvida em ocorrências semelhantes nos estados de Minas Gerais e São Paulo, utilizando o mesmo modus operandi. A mulher foi encaminhada para a UPA para avaliação médica e, em seguida, conduzida à delegacia do bairro Santa Rosália para o registro da ocorrência.

Ainda segundo a ocorrência, um homem estaria nas proximidades da agência aguardando a autora, com a intenção de ajudá-la a fugir. No entanto, ele não foi localizado.