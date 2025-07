Mulher é presa por maus-tratos a filhote de pit bull em Poços de Caldas

Atualizado em 23 de julho de 2025

Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante na tarde desta terça-feira, 22, por maus-tratos a um filhote de pit bull no centro de Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais. As agressões foram registradas em vídeo por testemunhas e compartilhadas em redes sociais e aplicativos de mensagens, o que levou à denúncia à Polícia Civil.

Após receber as informações, uma equipe de investigadores se deslocou rapidamente até o local e localizou a suspeita nas proximidades do Parque José Afonso Junqueira. A mulher estava com o animal no momento da abordagem, confessou as agressões e foi presa em flagrante.

Ela foi levada para a Delegacia Regional de Poços de Caldas, acompanhada do cão e de uma testemunha. O filhote foi resgatado e encaminhado a um abrigo, onde passará a receber os cuidados necessários. De acordo com avaliação veterinária, o animal está em bom estado de saúde.

Após os procedimentos legais, a mulher foi transferida para o presídio da cidade e segue à disposição da Justiça.