Mulher é presa preventivamente por extorsão contra idoso em Poços de Caldas

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Poços de Caldas, prendeu, na manhã do dia 13 de junho, uma mulher de 25 anos suspeita de extorquir um idoso.

A suspeita já havia sido detida em flagrante no dia 15 de maio de 2025, pelo mesmo crime, mas foi liberada no dia seguinte durante audiência de custódia. Após a soltura, ela voltou a ameaçar a mesma vítima, o que motivou a Polícia Civil a solicitar a prisão preventiva, posteriormente autorizada pela Justiça.

As investigações indicaram que a mulher estava em situação de rua, em decorrência do uso de crack. Com o mandado expedido, equipes policiais realizaram diligências até localizá-la. Após ser detida, ela foi encaminhada ao plantão policial e, em seguida, ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.