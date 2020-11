Mulher é resgatada após se perder em mata da Pedra Branca, em Caldaa

Uma mulher de 48 anos foi resgatada no final da tarde de ontem (22), após ficar perdida na mata da Pedra Branca, em Caldas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada após receberem a informação de que uma mulher havia se perdido durante caminhada. Após realizar o gerenciamento de risco, tendo em vista estar próximo do pôr do sol, o local não possuir iluminação, altitude considerável, ocorrência de fortes ventos e após autorização para decolagem, foi realizado o voo para possível localização da vítima.

Ao se aproximarem do topo da serra, a cerca de 6.000 pés de altitude, os militares da guarnição aérea visualizaram um foco de fogo em meio a mata, e durante aproximação desse local, a vítima foi localizada.

Para o resgate foi adotada a técnica de voo no pairado a baixa altura, onde foi possível o desembarque de um dos tripulantes, que socorreu a vítima e a embarcou na aeronave Pégasus 09. A mulher apresentava situação de desidratação, fome, muito calafrio e desorientação na fala, e segundo ela, colocou o fogo para poder se aquecer do frio, e também para poder ajudar na sua localização.

Após o embarque da vítima na aeronave, foi realizado voo de retorno para o aeroporto de Poços de Caldas, momento em que a equipe de solo da 6ª BRAvE já aguardava a chegada da aeronave com água, alimentação e cobertores para aquecimento da vítima.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao aeroporto e conduziu a vítima para atendimento médico.

