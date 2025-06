Mulher fica ferida em capotamento na LMG 877, em Poços de Caldas

Uma mulher de 33 anos ficou ferida em um acidente de trânsito com capotamento registrado na manhã desta sexta-feira (13), no Km 13 da rodovia LMG 877, em Poços de Caldas.

A Polícia Militar Rodoviária, durante patrulhamento, encontrou o veículo capotado e acionou o Corpo de Bombeiros para prestar socorro à vítima. A empresa responsável pela manutenção da via também foi chamada para realizar a sinalização e limpeza do local.

A mulher sofreu apenas escoriações leves e passou pelo teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. A perícia técnica no local foi dispensada pelo delegado de plantão.

