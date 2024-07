Mulher morre em grave acidente na Avenida Wenceslau Braz em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma mulher de 48 anos morreu na noite de domingo, 30 de junho, após um grave acidente na Avenida Wenceslau Braz, na zona leste de Poços de Caldas. A colisão entre dois veículos mobilizou a guarnição do Corpo de Bombeiros e outros órgãos de segurança.

No local, a equipe policial encontrou um jovem de 24 anos, que dirigia um Honda Civic LXS prata, e um homem de 47 anos, que conduzia um Fiat Uno prata. Segundo relato do motorista do Civic, ele perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um VW Gol preto, que acessou o trevo em alta velocidade. A manobra resultou na colisão com o Fiat Uno, causando a morte de Karla Helene Menezes, 48 anos, passageira do Uno.

Ambos os motoristas foram submetidos ao teste do etilômetro, com resultado negativo para consumo de álcool. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) estiveram no local para socorrer as vítimas. A Perícia Técnica da Polícia Civil também compareceu e realizou os procedimentos necessários, liberando o corpo para a funerária.

Os veículos foram removidos pelo guincho para o pátio credenciado pelo DETRAN-MG, onde passarão por perícia técnica.