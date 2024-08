Mulher suspeita de homicídio em Poços de Caldas é presa no RJ

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) efetuou nesta terça-feira (6) a prisão de uma mulher de 22 anos, suspeita de ter praticado o homicídio de Pedro Granato Oliveira de 34 anos, registrado no último dia 28 de julho, em Poços de Caldas.

O mandado de prisão temporária foi cumprido com o apoio de policiais civis de Petrópolis/RJ, nas dependências de uma clínica.

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios se encontra no local realizando diligências e fará o recambiamento da suspeita para o Sistema Prisional de Poços de Caldas na sequência.

Mais informações serão repassadas em coletiva de imprensa, na sede da Delegacia Regional.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.