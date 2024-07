Mulher suspeita de tráfico de drogas é presa em Poços de Caldas

A Polícia Militar de Poços de Caldas realizou no final da tarde de ontem, 04, uma operação na Rua Tabajaras, no Bairro Vila Togni, para investigar uma denúncia de tráfico de drogas na área. Durante a ação, uma mulher de 39 anos foi abordada e, após uma revista pessoal, foram encontrados com ela seis invólucros de crack e quatro porções de cocaína.

Os policiais, com o apoio de uma cadela farejadora, realizaram uma busca minuciosa no local, o que resultou na apreensão de mais 68 porções de cocaína escondidas nas proximidades. A suspeita foi presa e conduzida a uma unidade de saúde para exame de corpo de delito, que comprovou sua integridade física. Em seguida, ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

