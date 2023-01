Mulher tem bolsa furtada de dentro de veículo no Jd Elvira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma mulher de 64 anos teve sua bolsa furtada no bairro Jardim Elvira na tarde desta quarta-feira (25).

De acordo com informações da vítima à Polícia Militar, ela teria realizado um saque no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em uma casa lotérica no Jardim Country Club e se dirigido ao supermercado VN e no trajeto, teria parado na rua Caetano Peterle com a avenida João Pinheiro, e que neste momento, o seu veículo estava com os vidros abertos e sua bolsa, onde estava o dinheiro sacado na lotérica, estava sobre o banco dianteiro e aberta.

Antes de o semáforo abrir, aproximaram-se do veículo dois homens que pegaram a bolsa que estava sobre o banco e levaram a quantia em dinheiro jogando a bolsa de volta no carro e fugindo a pé sentido Avenida João Pinheiro.

A Polícia militar ao tomar conhecimento do ocorrido, localizou a vítima para colher seu depoimento, pois a mesma não havia manifestado sobre o crime ocorrido.

