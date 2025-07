Multidão enfrenta o frio em show de Padre Fábio de Melo

Atualizado em 19 de julho de 2025

Nem mesmo as baixas temperaturas impediram que milhares de pessoas se reunissem na noite desta sexta-feira (18) no Parque Municipal Antônio Molinari, em Poços de Caldas. O show com o Padre Fábio de Melo, um dos momentos mais aguardados do Festival de Inverno 2025, atraiu aproximadamente 7 mil pessoas e emocionou o público com uma apresentação repleta de fé, música e reflexão.

A cantora Eliana Ribeiro também subiu ao palco e, junto ao padre, proporcionou uma noite especial marcada por espiritualidade, mensagens de esperança e louvor. O evento, gratuito e aberto ao público, transformou o parque em um grande espaço de celebração e devoção.

Durante a apresentação, Padre Fábio falou sobre o poder da fé diante das dificuldades e destacou a importância de manter a esperança mesmo em tempos desafiadores. “A fé nos aquece por dentro, mesmo quando o frio tenta nos paralisar. É isso que nos reúne aqui esta noite”, disse ele, sendo ovacionado pela plateia.

O show faz parte da programação oficial do Festival de Inverno de Poços de Caldas, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura, que tem oferecido eventos gratuitos em diferentes pontos da cidade durante todo o mês de julho.