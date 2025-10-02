Municípios protocolam ofício para implantação de trem turístico regional

Atualizado em 2 de outubro de 2025

Os municípios de São João da Boa Vista (SP), Poços de Caldas (MG), Águas da Prata (SP) e Aguaí (SP) uniram esforços para viabilizar um trem turístico regional. As prefeituras protocolaram um ofício conjunto à VLI Logística S.A., concessionária responsável pela via permanente, solicitando autorização para uso turístico da ferrovia.

O pedido, assinado pelos quatro prefeitos, prevê que a operação terá caráter complementar, sem interferir no transporte regular de cargas.

Articulação intermunicipal

A iniciativa é fruto de uma Carta de Intenções firmada em junho de 2025. Em São João da Boa Vista, o prefeito Vanderlei Borges de Carvalho designou o diretor municipal de Turismo, Marcelo Alexandre Correia, para acompanhar as tratativas e alinhar informações com os demais municípios.

O projeto também já foi debatido em esferas federal e estadual, incluindo reuniões no DNIT, no Ministério dos Transportes e na Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo.

Fases do projeto

Os Estudos de Viabilidade Técnica (EVT) já foram concluídos em São João da Boa Vista, Poços de Caldas e Águas da Prata. Em Aguaí, os levantamentos seguem em andamento.

Além da autorização para o uso turístico, o documento pede que a VLI indique formalmente o rito processual e os requisitos técnicos para a implantação do trem.

Compromissos assumidos

Os prefeitos se comprometeram a cumprir todas as exigências legais e regulatórias da ANTT, bem como as normas internas da VLI. O acordo inclui a apresentação de planos de segurança, a designação de um responsável técnico habilitado e a definição de uma matriz de responsabilidades entre os municípios.

Próximos passos

A expectativa é que seja marcada uma reunião entre representantes das prefeituras e a diretoria da VLI para tratar da compatibilização operacional e estabelecer um cronograma de execução do projeto.