Municípios protocolam ofício para implantação de trem turístico regional

02out

Municípios protocolam ofício para implantação de trem turístico regional

Por Notícias

Atualizado em 2 de outubro de 2025

Os municípios de São João da Boa Vista (SP), Poços de Caldas (MG), Águas da Prata (SP) e Aguaí (SP) uniram esforços para viabilizar um trem turístico regional. As prefeituras protocolaram um ofício conjunto à VLI Logística S.A., concessionária responsável pela via permanente, solicitando autorização para uso turístico da ferrovia.

O pedido, assinado pelos quatro prefeitos, prevê que a operação terá caráter complementar, sem interferir no transporte regular de cargas.

foto: Victor Imesi

Articulação intermunicipal

A iniciativa é fruto de uma Carta de Intenções firmada em junho de 2025. Em São João da Boa Vista, o prefeito Vanderlei Borges de Carvalho designou o diretor municipal de Turismo, Marcelo Alexandre Correia, para acompanhar as tratativas e alinhar informações com os demais municípios.

O projeto também já foi debatido em esferas federal e estadual, incluindo reuniões no DNIT, no Ministério dos Transportes e na Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo.

foto: Victor Imesi

Fases do projeto

Os Estudos de Viabilidade Técnica (EVT) já foram concluídos em São João da Boa Vista, Poços de Caldas e Águas da Prata. Em Aguaí, os levantamentos seguem em andamento.

Além da autorização para o uso turístico, o documento pede que a VLI indique formalmente o rito processual e os requisitos técnicos para a implantação do trem.

foto: Victor Imesi

Compromissos assumidos

Os prefeitos se comprometeram a cumprir todas as exigências legais e regulatórias da ANTT, bem como as normas internas da VLI. O acordo inclui a apresentação de planos de segurança, a designação de um responsável técnico habilitado e a definição de uma matriz de responsabilidades entre os municípios.

Próximos passos

A expectativa é que seja marcada uma reunião entre representantes das prefeituras e a diretoria da VLI para tratar da compatibilização operacional e estabelecer um cronograma de execução do projeto.

 

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

29ago

Lixo e entulho tomam conta de imóvel no Maria Imaculada

Um imóvel abandonado no bairro Maria Imaculada, localizado na zona oeste de... Leia Mais

10set

Banheiros da rodoviária de Poços mais uma vez são alvos de reclamação

Mais uma vez, a situação da Rodoviária de Poços de Caldas volta... Leia Mais

23set

Operação Atacado Central: Receita Federal apreende R$ 2 milhões em mercadorias no centro

foto: Victor Imesi/TV Poços Uma coletiva de imprensa realizada no início da tarde... Leia Mais

30jul

Bebê engasgado é salvo por policiais em Poços de Caldas

Um bebê de apenas um mês de vida foi salvo por policiais... Leia Mais

12ago

Obras da nova UBS no Jardim Tiradentes devem ser concluídas só em 2026

foto: Victor Imesi/TV Poços As obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS)... Leia Mais

04ago

Prefeitura conclui arquibancadas do Parque Municipal Antônio Molinari

A Prefeitura de Poços de Caldas finalizou as obras das arquibancadas das... Leia Mais

22ago

Bombeiros resgatam cachorro em Andradas (MG)

Na tarde desta sexta-feira (22/08), o Posto Avançado do Corpo de Bombeiros... Leia Mais

09set

Dores crônicas atingem milhões de brasileiros e exigem atenção médica especializada

De lombalgia a fibromialgia, passando por artrite, tendinites e neuropatias, os diferentes... Leia Mais

29ago

Universidade Aberta: inscrições para o curso de extensão estão abertas até o dia 10 de setembro

O objetivodo curso é ampliar a participação da Universidade em ações que... Leia Mais

23jul

IF Sul de Minas Campus Poços alerta sobre tentativa de golpe

O IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas emitiu um comunicado oficial para... Leia Mais