Muro desaba no Jardim Amarilys

O período de chuva continua a provocar estragos na cidade. Na noite de ontem, um muro desabou na rua Pedro Severini Neto, no bairro Jardim Amarilys. Além de causar danos na calçada, o desabamento assustou os moradores.

A Defesa Civil esteve no local ontem e voltará hoje para avaliar com mais detalhes. Um trecho da rua foi interditado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuvas significativas em grande parte do País desde o noroeste da Região Norte, passando por áreas da parte central do País até o leste da Região Sudeste, ocorridos principalmente devido à formação de um canal de umidade que contribui para ocorrência das chuvas.

Já no Sudeste, as chuvas mais volumosas ficarão concentradas em áreas do centro-sul de Minas Gerais, norte de São Paulo e Rio de Janeiro, com volumes que podem ultrapassar os 150 mm. No noroeste de Minas Gerais, Espírito Santo e áreas centrais de São Paulo, os volumes podem ser maiores que 60 mm. No entanto, no nordeste de Minas Gerais, haverá baixos acumulados de chuva no início da semana.

Ainda conforme o Inmet, entre os dias 10 e 18 de janeiro de 2023, a previsão indica acumulados de chuva significativos, maiores que 50 mm, em grande parte da Região Norte, Centro-Oeste, centro-sul do Maranhão e Piauí, na costa leste e faixa norte da Região Nordeste, além do sul da Região Sudeste. Já no leste do Amapá, os volumes de chuva podem ultrapassar 100 mm (figura 2). Já no interior das regiões Nordeste e Sul, são previstos volumes abaixo de 40 mm.

Beatriz Aquino