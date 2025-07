Museu de Botelhos e do Café recebe quase 400 visitantes no 1° semestre e atrai turistas de outros estados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nos primeiros seis meses deste ano, o Museu Histórico e Geográfico de Botelhos e do Café recebeu 397 visitantes. De acordo com os dados do Museu, 345 visitantes são moradores de Botelhos, cidade que tem 14.828 habitantes, segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE. Os outros 52 visitantes são turistas,vindos de outras cidades de Minas, do estado de São Paulo, Paraná e também do Rio de Janeiro.

Com acervo diversificado que inclui relíquias da história do café, objetos que faziam parte do cotidiano antigo, registros religiosos, entre outros, o Museu tem atraído tanto estudantes quanto famílias.

Dinâmica

Um dos diferenciais da visita, tem sido a participação do público na dinâmica de desvendar charadas sobre cada sala, e ao final, os visitantes recebem o certificado de Caçador de História.

O Museu de Botelhos e do Café está aberto para visitação gratuita, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.