Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Já pensou em conhecer cada cantinho da Villa Junqueira, casarão histórico que abriga o Museu de Poços de Caldas, apenas com um toque no celular ou no computador? Agora isso é possível, com o tour virtual 360 graus, que registra com riqueza de detalhes, a partir de fotos em alta resolução, os vários ambientes que compõem o Museu.

As portas principais da Villa Junqueira estão abertas pelo site. Antes de subir a imponente escadaria, você pode passar pela Casa do Caboclo e se sentir abraçado pela cultura popular mineira, seguindo pelos trilhos da Sala da Estação Mogiana. No alto das escadas, à direita, a Galeria de Artes Sacras homenageia o Padre Henri Mothon e, em seguida, é possível conhecer o rico acervo numismático do local. Assim, o visitante pode esmiuçar cada particularidade do casarão.

O projeto “Tour virtual no Museu” foi viabilizado por meio do Edital Especial Secult Poços Curte em Casa 2021, tendo como proponente o fotógrafo Victor Imesi. O objetivo da proposta é possibilitar um tour dinâmico e interativo para todos que se interessem pela riqueza do patrimônio arquitetônico, histórico, geográfico e cultural do Museu.

“A ideia surgiu no início na pandemia, quando o Museu ficou fechado, assim como vários outros locais. A proposta é popularizar o acesso ao Museu para os moradores de Poços e para os visitantes”, destaca o fotógrafo. Ele explica que o processo é bastante complexo, tanto na pré-produção, que engloba visita e construção de storyboard, como na pós-produção, com o tratamento das fotografias e montagem do tour 360 graus. “O processo da fotografia 360 é bem diferente da fotografia tradicional. Acredito que o trabalho final vai agregar bastante para o Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas”, completa Imesi.

Para saber mais basta clicar no ícone “i”, que surgem as informações sobre cada um dos ambientes que integram o tour virtual: entrada, Casa do Caboclo, Taxidermia, Sala da Estação Mogiana, Galeria de Artes Sacras, Sala de Mineralogia, Galeria dos Prefeitos, Sala de Exposições Temporárias, Sala Caio Augusto Faria Lobato, Cabine de História Audiovisual, Acervo Numismático, área externa, Biblioteca Nilza Botelho Megale, Sala Martinho Prado Jr. E Sala de Jantar – Complexo de Vilas.

Primavera dos Museus

O lançamento do site com o tour virtual pelo Museu Histórico e Geográfico de Poços integra a programação local da 15ª Primavera dos Museus do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).

A Primavera dos Museus é uma temporada cultural coordenada pelo IBRAM que acontece todo ano, no início da estação homônima, com uma temática diferente para nortear as atividades dos museus, além de promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros e intensificar a relação dos museus com a sociedade. Em 2021, o tema é “Museus: perdas e recomeços”.

“O tour virtual é um presente para o Museu Histórico e Geográfico e está em total consonância com a nossa proposta de democratização do acesso ao acervo, mesmo que de forma remota, visando ampliar a visitação entre moradores e turistas. A Villa Junqueira é patrimônio de todos e nosso acervo é riquíssimo. Por isso, centramos esforços para levar a história e a geografia de Poços de Caldas ao maior público possível”, ressalta a coordenadora do Museu Histórico e Geográfico, a arquiteta Marina Andrade.

Neste sentido, a equipe do Museu tem apostado também nas redes sociais, especialmente no Instagram. “O tour virtual vem exatamente ao encontro do trabalho que estamos realizando e dentro da temática da Primavera dos Museus proposta para 2021. Em meio ao cenário moldado pela pandemia da Covid-19, o Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas recomeça com um maravilhoso tour 360 graus, material permanente já disponibilizado no domínio da Prefeitura na internet”, enfatiza a coordenadora.