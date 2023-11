Museu Histórico e Geográfico amplia horário de visitação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas está com novo horário de funcionamento, aberto à visitação uma hora a mais por dia. Desde esta terça-feira (7), o local funciona das 9h30 às 16h30, de terça a sexta-feira. Já no sábado, o Museu Histórico e Geográfico fica aberto à visitação das 13h às 17h e aos domingos, das 9h às 13h. O Museu segue fechado para manutenção às segundas-feiras.

Inaugurado em 28 de outubro de 1972, dentro das comemorações do centenário de Poços de Caldas, o Museu Histórico e Geográfico, que acaba de completar 51 anos de fundação, segue oferecendo aos seus visitantes uma opção acessível de turismo, lazer, educação e cultura em um só lugar, atuando na preservação da memória da região e contribuindo para o desenvolvimento e formação cultural, através das pesquisas, interações virtuais e visitas monitoradas.

O primeiro local de funcionamento foi no Country Club. O Museu contava com acervo doado pela população poços-caldense, que queria contribuir com o registro da história da cidade. Durante 24 anos recebeu em suas salas um grande número de visitantes de Poços e região.

Em 1996, o MHGPC passou a ocupar um dos prédios mais icônicos da cidade: a Villa Junqueira. O casarão rosa, como é conhecido hoje, passou por processo de restauração e reforma dentro do projeto “Centro Vivo”.

Além do acervo permanente, o local oferece também exposições temporárias e recebe atrações culturais, como apresentações de música, exposições fotográficas e lançamento de livros e seu perfil no Instagram, o @museudepocosdecaldas, também contribui para a democratização do acesso ao acervo.

Serviço

Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas

Rua Padre Henry Mothon, s/n – Centro – Poços de Caldas – MG

Novos horários de visitação:

De terça a sexta, das 9h30 às 16h30;

Aos sábados, das 13h às 17h;

Domingo e feriado, das 9h às 13h;

Segunda-feira, fechado para manutenção.