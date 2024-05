Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas celebra Dia Internacional dos Museus com extensa programação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Dia Internacional dos Museus é comemorado em 18 de maio. Para celebrar a data, o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) propõe anualmente a realização da Semana Nacional de Museus, que já está em sua 22ª edição, com o objetivo de mobilizar diversas instituições museais do país com atividades voltadas para uma mesma temática. Em 2024, o tema é “Museus, Educação e Pesquisa”.

As atividades serão realizadas na semana do dia 18 de maio em todo o país. A partir da temática, o Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas realiza a exposição intitulada “Museu: o baú do saber”, que será aberta ao público no dia 14 de maio e ficará disponível para visitação na Sala de Exposições Temporárias Dona Nini Mourão até o dia 12 de junho.

A mostra contará com fotos das monitorias e pesquisas desenvolvidas pelo Museu, textos e gráficos explicativos sobre as atividades desenvolvidas no MHGPC, painéis temáticos sobre ciclos econômicos da história da cidade e patrimônios locais. Além disso, livros sobre a história de Poços e cristais também serão expostos.

A iniciativa tem como objetivos atrair novos visitantes, refletir sobre o papel dos museus na sociedade e valorizar as atividades desenvolvidas pelo MHGPC, sobretudo educação e pesquisa. “Os museus são importantes locais de educação e pesquisa. O Museu Histórico e Geográfico recebe estudantes da educação básica até a superior, atendendo desde pesquisas pessoais e escolares até pesquisas de doutorado. Neste sentido, as visitas monitoradas e os estudos que ocorrem na Biblioteca Nilza Botelho Megale são essenciais para comunidade”, destaca a coordenadora do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, Nanci de Moraes.

Programação estendida

Além da exposição, a programação da Semana Nacional de Museus em Poços de Caldas contará com atividades extras como palestras, discotecagem e apresentações musicais, entre os dias 14 e 19 de maio.

A programação será oficialmente aberta no dia 14 de maio, com as palestras “Semana dos museus e o papel do MHGPC” com o convidado Iuri Biagioni, a partir das 19h; e “Formação da caldeira vulcânica”, com o convidado Thomaz Alvisi de Oliveira, às 20h15.

As vagas para todas as palestras que compõem a programação são limitadas e garantidas por ordem de inscrição. Para se inscrever, basta acessar o link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR8-vONrUl1a0IrZk5ZOUmhb5ASWQFfaU-paCUqhHyiymVrw/formResponse?pli=1 e preencher o formulário.

Confira a programação:

14/05 – terça-feira

19h – Palestra: Semana dos Museus e o papel do MHGPC

20h15 – Palestra: A formação da caldeira vulcânica

15/05 – Quarta-feira

19h – Palestra: Da ocupação ao povoamento

20h15 – Palestra: Materialização do espaço ao longo do tempo

16/05 – quinta-feira

19h – Palestra: Educação para o Patrimônio e o Patrimônio Cultural

20h15 – Palestra: Desmistificando os cristais

17/05 – sexta-feira

19h – Palestra: Ciclos econômicos de Poços de Caldas

20h15 – Palestra: Café Vulcânico

19/05 – domingo

17h – Discotecagem com Lagunaz

18h30 – Grupo Leve: Leve completa 10 anos