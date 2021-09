Museu retoma visitas sem restrição de horário com novos protocolos sanitários

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, em atenção aos protocolos sanitários vigentes, retomou a visitação sem restrição de horário e sem a necessidade de agendamento, de forma espontânea para evitar aglomerações. O Museu está aberto ao público de terça a sexta-feira, das 10h às 16h; aos sábados, das 14h às 17h; e aos domingos, das 10h às 13h.

O número de visitantes é controlado, garantindo a segurança e a rotatividade. A utilização de máscara facial cobrindo nariz e boca é obrigatória dentro das dependências do Museu para funcionários e público, assim como a utilização de álcool em gel 70% e o aferimento de temperatura.

O distanciamento físico entre as pessoas deve ser de 1,5m, exceto para grupos familiares ou de convivência que devem, no entanto, respeitar o distanciamento social em relação aos demais. O sentido de circulação da visitação também será indicado, com controle de quantidade pela porta principal do prédio. O público não poderá utilizar os espaços de guarda-volumes.

A biblioteca Nilza Botelho Megale, localizada no Museu, continua aberta a atendimento agendado para os pesquisadores. A comunicação por e-mail, com disponibilização de arquivo digital, segue normalmente, assim como a divulgação em redes sociais.

Toda a equipe que atua no Museu Histórico e Geográfico foi orientada quanto às medidas de higiene e prevenção da Covid-19. Os espaços passam por rigorosa e frequente higienização, especialmente corrimãos, maçanetas, tampos de vidro, puxadores e sanitários, entre outros, assim como a ventilação natural dos ambientes.